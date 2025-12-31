»à¼Ô¤ÎÌó7³ä¤¬¡ÖºÒ³²´ØÏ¢»à¡×2024Ç¯1·î1Æü¡¢ÀÐÀî¸©Ç½ÅÐÃÏÊý¤ò¿ÌÅÙ7¤Î·ã¤·¤¤ÍÉ¤ì¤¬½±¤Ã¤Æ¤«¤é2Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÇ½ÅÐÈ¾Åç ¿ÌÅÙ7¤«¤é2Ç¯¡ÖÌ±Çñ¡×¤¬2¼¡ÈòÆñÀè¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤ËÁíÌ³¾Ê¾ÃËÉÄ£¤Î¤Þ¤È¤á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯12·î25Æü¸½ºß¡¢»à¼Ô¤Ï698¿Í¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤Ï2¿Í¤Ë¾å¤ë(1)¡£ÆÃ¤ËÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡ÖºÒ³²´ØÏ¢»à¡×¤¬»à¼Ô¿ôÁ´ÂÎ¤Î67¡ó¡Ê470¿Í¡Ë¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£ÃÏ¿Ì¤ÎÍÉ¤ì¤äÄÅÇÈ¤¬¸¶°ø¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÄ¾ÀÜ»à¡×¤Î2ÇÜ¤ò´û¤Ë¾å²ó¤ê¡¢º£¤â