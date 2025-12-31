¥¿¥Á¥¢¥Ê¡¦¥·¥å¥í¥¹¥Ð¡¼¥°¤µ¤ó¡á2023Ç¯¡¢ÊÆ¥Ü¥¹¥È¥ó¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¥±¥Í¥Ç¥£¸µÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¹Ì¼¤Ç¡¢´Ä¶­¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥¿¥Á¥¢¥Ê¡¦¥·¥å¥í¥¹¥Ð¡¼¥°¤µ¤ó¤¬30Æü¡¢»àµî¤·¤¿¡£35ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¥­¥ã¥í¥é¥¤¥ó¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¸µÃóÆüÂç»È¤Î¼¡½÷¡£ºÇ¶á¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥«¡¼»ï¤Ø¤Î´ó¹Æ¤Ç¡¢µÞÀ­¹ü¿ñÀ­Çò·ìÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ìÍ¾Ì¿1Ç¯ÄøÅÙ¤È¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï´ó¹Æ¤ò¡Ö¥±¥Í¥Ç¥£²È¤ò½±¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊÈá·à¡×¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£199