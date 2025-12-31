²áµî¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤Ï¡¢¤È¤­¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÈ½ÃÇ¤òÆß¤é¤»¤ë¡£¡Ö¤¢¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤ì¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤­¤¿¡×¡½¡½¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤¬¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¸½¾ì¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤òË¸¤²¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¿À¸ÍÂç¡¦ÎëÌÚÎµÂÀ¶µ¼ø¤¬¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î²Ê³Ø¡Ù¤ÇÄó°Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢·Ð¸³¤ò¡ÖÊÔ¤ß¤Ê¤ª¤¹¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤À¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¼ÂÎÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿À®²Ì¤ò¡Ö±¿¤¬¤è¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¡×¤È¤·¤ÆÁêÂÐ²½¤·¡¢¼¡¤Ë³è¤«¤¹¤¿¤á¤Î»ëÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼º£¡¢·Ð¸³¤òÊÔ¤ß¤Ê¤ª¤¹É¬Í×¤¬