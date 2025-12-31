¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤ËÆñ¤·¤¤¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤­¤¿¥­¥ã¥ê¥¢¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤­¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¤è¤ëÀ©Ìó¤¬¾¯¤Ê¤¤ÃËÀ­¤òÁ¢¤Þ¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿´¤Ë¤â»þ´Ö¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É»Ò¤É¤â¤ËÎä¤¿¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡ÖÍýÁÛ¤ÎÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¡×¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¡Ø¤ï¤¿¤·¡¢ÌÂ»Ò¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢Êì¿Æ¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¡Ê¤é¤Ã¤µ¤à/KADOKAWA¡Ë