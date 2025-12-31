¡ãÂè67²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ä¡þ30Æü¡þÅìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ìDa¡ÝiCE¤Î¹©Æ£Âçµ±¡Ê38¡Ë¤È²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡Ê35¡Ë¤¬¡¢ºî¶Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¤ò2¿Í¤Çºî»ì¤Èºî¶Ê¤òÃ´Åö¡£¼ÀÁö´¶¤ÈÀÄ½Õ¤ò¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯¶Ê¤òÀ©ºî¤·¤¿¡£¹©Æ£¤Ï¡Ö¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£