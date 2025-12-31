¡ãÂè67²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ä¡þ30Æü¡þÅìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ìÂè67²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ê¼çºÅÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñ¤Ê¤É¡Ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤¬Âç¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢23Ç¯¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×24Ç¯¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤ËÂ³¤¯3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£3Ï¢ÇÆ¤ÏÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢EXILE¤Ë¼¡¤°»Ë¾å3ÁÈÌÜ¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤Ï¡¢7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHANA¡×¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡þ¡þ¡þÎáÏÂ¤Î²»