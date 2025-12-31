¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡Ö´Ê°×À¸Ì¿É½¡ÊÎáÏÂ6Ç¯¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ÏÃËÀ­¤¬81.09ºÐ¡¢½÷À­¤¬87.13ºÐ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Ä¹Ç¯¹âÎð¼Ô°åÎÅ¤Ë·È¤ï¤ëÀº¿À²Ê°å¡¦ÏÂÅÄ½¨¼ùÀèÀ¸¤Ï¡Ö¹âÎð¼Ô¤òÀìÌç¤Ë¿Ç¤ëÀº¿À²Ê°å¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»à¤Ì´ÖºÝ¤ä»à¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¤È¼«³Ð¤·¤¿¤È¤­¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¸å²ù¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÏÂÅÄÀèÀ¸¤ÎÃø½ñ¡Ø°å»Õ¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤ »à¤ÎÄ¾Á°¤Î¸å²ù¡Ù¤è¤ê¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë