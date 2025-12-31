¶öÁ³¤ÇÊÒÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤Ê¤¤²ø°Û¤ò¡¢¿Í¤Ï¡Ö¾ã¤ê¡×¤ä¡Öã®¤ê¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£²øÃÌ½¯½¸²È¤Î¶ÁÍÎÊ¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç15Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²øÃÌ¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ø°ÛÂÎ¸³ÃÌ¤ò½¯½¸¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¶Á¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¿¨¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾ã¤ê¤ÎÏÃ¡Ù¤«¤éÈ´¿è¤·¡¢¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú½ñ±Æ¡Û¸ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë²¿¤«¤¬µ¯¤­¤Æ¤­¤¿Û©¤¯¤Ä¤­¤Î²øÃÌ¡Ö¾ã¤ê¡×¤ò²ò¶Ø!¥¿¥Ö¡¼¤ØÄ©¤àÃø¼ÔÞÕ¿È¤Î²ø´ñ¼èºàÏ¿¡£¶ÁÍÎÊ¿¡Ø¿¨¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾ã¤ê¤ÎÏÃ¡Ù* * * *