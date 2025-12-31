?¤à¤®¤å¤Ã?¥Ý¡¼¥º½÷Í¥¤ÎÂç¸¶Í¥Çµ(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥·¡¼¥¹¥ë¡¼°áÁõ¤ÇÂçÃÀ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ª°áÁõµ­Ï¿¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°áÁõ¤Î¼Ì¿¿¤òÂ¿¿ô¥¢¥Ã¥×¡£Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Çö¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Ç¡¢¶»¸µ¤ËÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥É¥ì¥¹¡£Î¾Éª¤ò¶»¸µ¤Ç´ó¤»¤¿¤ê¡¢²£ºÂ¤ê¤ÇÊÉ¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£Ì¥ÏÇÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÅ±ð¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¤¬°î