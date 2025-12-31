NY³ô¼°30Æü¡ÊNY»þ´Ö16:25¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö06:25¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ48367.06¡Ê-94.87-0.20%¡Ë S¡õP5006896.24¡Ê-9.50-0.14%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯23419.08¡Ê-55.27-0.24%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª50715¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+315+0.62%¡Ë ¤­¤ç¤¦¤Î£Î£Ù³ô¼°»Ô¾ì¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤¬¾®Éý¤Ë£³ÆüÂ³Íî¤·¤¿¤Û¤«¡¢£É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤â¾®Æ°¤­¤Ë½ª»Ï¤·¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¾®Éý°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç¯Ëö¤Ç¼ê³Ý¤«¤êºàÎÁ¤ËË³¤·¤¤Ãæ¡¢ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¼¡¤ÎÅ¸³«ÂÔ¤Á¤È