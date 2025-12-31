ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê¡ÊNY»þ´Ö16:29¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö06:29¡Ë ÊÆ2Ç¯ºÄ 3.450¡Ê-0.004¡Ë ÊÆ10Ç¯ºÄ4.122¡Ê+0.012¡Ë ÊÆ30Ç¯ºÄ4.805¡Ê+0.008¡Ë ´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨2.233¡Ê+0.009¡Ë ¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð ¤­¤ç¤¦¤Î£Î£ÙºÄ·ô»Ô¾ì¡¢£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï¾å¾º¡£ÌÀ³Î¤ÊºàÎÁ¤â¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢Íø²ó¤ê¤Ï¾å¾º¤·¤¿¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¾¦¤¤¤Î¾¯¤Ê¤µ¤¬Í×°ø¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡££µÇ¯ºÄµÚ¤Ó£±£°Ç¯ºÄÀèÊª¤ÇÊ£¿ô¤ÎÂç¸ý¥Ö¥í¥Ã¥¯¼è°ú¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î