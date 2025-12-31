¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 25/26¤ÎÂè19Àá ¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤È¥¨¥Ðー¥È¥ó¤Î»î¹ç¤¬¡¢12·î31Æü04:30¤Ë¥·¥Æ¥£¡¦¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ ¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï¥¤¥´¥ë¡¦¥¸¥§¥º¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥«¥é¥à¡¦¥Ï¥É¥½¥ó¥ª¥É¥¤¡ÊFW¡Ë¡¢¥âー¥¬¥ó¡¦¥®¥Ö¥¹¥Û¥ï¥¤¥È¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¨¥Ðー¥È¥ó¤Ï¥Æ¥£¥¨¥ë¥Î¡¦¥Ð¥êー¡ÊFW¡Ë¡¢¥É¥ï¥¤¥È¡¦¥Þ¥¯¥Ëー¥ë¡ÊMF