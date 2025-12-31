¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡áÌÚÀ¥Éð¡Û£³£°Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¡Ê£³£°¼ï¡Ë¤Î½ªÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ£¹£´¡¦£¸£·¥É¥ë°Â¤Î£´Ëü£¸£³£¶£·¡¦£°£¶¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢£³±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤ÇÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿¡£Ç¯Ëö¤ò¹µ¤¨¤Æ¼è°ú¤â¸ÂÄêÅª¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÇã¤¤¤¬Æþ¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡££É£Ô´ë¶È¤¬Â¿¤¤¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤Î½ªÃÍ¤Ï£µ£µ¡¦£²£·¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î£²Ëü£³£´£±£¹¡¦£°£¸¤À¤Ã¤¿¡£