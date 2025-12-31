¡þÉÙ»Î»³½÷»Ò±ØÅÁ(30Æü¡¢ÉÙ»Î»³ËÜµÜÀõ´ÖÂç¼ÒÁ°¡ÁÉÙ»ÎÁí¹ç±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì:Á´7¶è´Ö43.4¥­¥í)ÉÙ»Î»³½÷»Ò±ØÅÁ¤¬30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¾ëÀ¾Âç³Ø¤¬ºÇ½ª7¶è¤ÎµÕÅ¾·à¤Ç½éÍ¥¾¡¡£10·î¤ÎÁ´ÆüËÜ±ØÅÁ¤ËÂ³¤­2´§¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ëÀ¾Âç³Ø¤Ï¡¢2¶è¤ÎËÜ´Ö¹áÁª¼ê(1Ç¯)¤¬¶è´Ö¿·µ­Ï¿¤Î²÷Áö¡£2°Ì¤Ë54ÉÃº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢¥ì¡¼¥¹¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£ºÇÄ¹10.5¥­¥í¤Î5¶è¤Ç¤Ï¶â»ÒÍÛ¸þÁª¼ê(4Ç¯¡¦¼ç¾­)¤¬¶è´Ö6°Ì¤ÎÎÏÁö¤â3°Ì¤Ë½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Â³¤¯6¶è¤Ç·¦