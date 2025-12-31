¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÂç¤ß¤½¤«¹±ÎãÈÖÁÈ¡Ø¤°¤ë¥Ê¥¤Ç¯±Û¤·¤ª¤â¤·¤íÁñ¡ªº£Ç¯¤âÃ¯¤«Çä¤ì¤ÆÄºÂ×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¡¢º£Ìë31Æü23»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Ï1052ÁÈ¤Î·Ý¿Í¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿12ÁÈ¤¬¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î2¿Í¡Ê²¬Â¼Î´»Ë¡¢ÌðÉô¹ÀÇ·¡Ë¤È¥²¥¹¥È¤ÎÁ°¤Ç¥Í¥¿¤òÈäÏª¡£°ìÈÌ¤Î´ÑÍ÷µÒ¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤ÇÍ¥¾¡·Ý¿Í¤¬·è¤Þ¤ë¡£·Ý¿Í¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Å·³¤Í´´õ¡¢¤¢¤Î¡¢»³ºê¹°Ìé¡Ê