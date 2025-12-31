±à¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Þ¥ÞÍ§¤Ë¡¢¿ÆÀÚ¿´¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿ÃÎ¿Í¡£¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÆüÈ½ÌÀ¤·¤¿¡È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¡É¤ËÊò¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£ÃÎ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¹Ô»ö¤¬Â¿¤¤±à »ä¤Ï5ºÐ¤È3ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¼çÉØ¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤âÃ£¤ÏÍÄÃÕ±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï²¿¤«¤È¹Ô»ö¤¬Â¿¤¤±à¤Ç¤·¤¿¡£ ¿Æ¤¬»²²Ã¤·¤¿¤ê¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¯¡¢·»Äï¤ÇºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï³ØÇ¯