¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÌî¹¬¼£¡Ê58ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖÅìÌî¹¬¼£¤Î¤´ÅöÃÏ¡È¿ä¤·¥Ë¥å¡¼¥¹¡É2025¡×¡ÊËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡¢Ì¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ä«ÆüÊüÁ÷¡¢¶å½£Ä«ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È¸¤¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡É¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£Ä«ÈÖÁÈ¡Ö¥¤¥Á¥â¥Ë¡ª¡×¡Ö¥É¥Ç¥¹¥«¡ª¡×¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¢¥µ¥Ç¥¹¡£KBC¡×¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢1Ç¯´Ö¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆ±ÆÃÈÖ¡£¡È¤É¤¦¤Ö¤ÄÊÓ¡É¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Ãæ·Ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢YouTube¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿¸¤¤ÎÏÃÂê