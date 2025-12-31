¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û30Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤Ï3±Ä¶ÈÆüÂ³Íî¤·¡¢Á°ÆüÈæ94.87¥É¥ë°Â¤Î4Ëü8367.06¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£