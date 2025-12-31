¿·¤·¤¤Æ»Ï©¤Î³«ÄÌ¤Ç²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©ÅìµþÅÔÂè»Í·úÀß»öÌ³½ê¤Ï2025Ç¯12·î17Æü¡¢ÎýÇÏ¶èÆâ¤Çº£Ç¯£²·î¤Ë³«ÄÌ¤·¤¿¡ÖÊü¼Í£·¹æÀþ¡×¤ÎÌó1km¶è´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³«ÄÌ¤«¤éÌó6¤«·î´Ö¤Î¾õ¶·¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¥Þ¥¸¤Ç±ä¿­¡Ä¡©¡Û¡ÈÊèÃÏ¤Î¼êÁ°¡É¤Þ¤Ç¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤ëÊü¼Í7¹æ¡ÊÃÏ¿Þ¡¿¼Ì¿¿¡ËÊü¼Í7¹æ¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤«¤é´Ø±ÛÆ»¤ÎÎýÇÏIC¡¢³°´ÄÆ»¤ÎÂçÀôIC¤ÎÀè¤Þ¤ÇÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë´´ÀþÆ»Ï©¡ÖÌÜÇòÄÌ¤ê¡×¤Î±ä¿­Éô¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£»ö¶È¶è´Ö¤Ï¡¢ÌÜÇòÄÌ¤ê¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ëÂçÀô³Ø±àÄÌ¤ê