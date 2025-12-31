¥¢¥Ã¥×¥ë¡ÊApple¡Ë¤Ï¡¢iPhone¤ÎÅÅ¸»¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä²èÌÌ¤¬¿¿¤Ã¹õ¤Ê¾ì¹ç¤ÎÂÐ½èË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ Face IDÅëºÜiPhone¤Î¾ì¹ç iPhone 17¤Ê¤É¤ÎFace ID¤òÅëºÜ¤·¤¿iPhone¤ÎÂÐ½èË¡¤Ï¡¢²»ÎÌ¤ò¾å¤²¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÊü¤·¡¢¼¡¤Ë²»ÎÌ¤ò²¼¤²¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÊü¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¥µ¥¤¥É¥Ü¥¿¥ó¤òApple¥í¥´¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÄ¹²¡¤·¤¹¤ë¡Ê¥í¥´¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë10ÉÃ°Ê¾å¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë¡£ ¥Ûー¥à¥Ü¥¿¥óÅëºÜiPhone¤Î