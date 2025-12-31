¡È´Ú¹ñÎ¦¾å³¦¤Îaespa¡¦¥«¥ê¥Ê¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½÷»ÒÎ¦¾åÁª¼ê¡¢¥­¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¤ÎÍèÆüSHOT¤¬ÏÃÂê¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥­¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¡¢¿åÃå»Ñ¤Î¿²¤½¤Ù¤êSHOT¥­¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥ª¥ª¥µ¥«¡¢¥ä¥ë¡Á¡×¤È¥­¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢Âçºå¤ØÎ¹¹Ô¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¿ôËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢½ÉÇñÀè¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼¼Æâ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²¤½¤Ù¤ë¥­¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç­¼ª¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤òÈï¤ê¡¢¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥¢¥¦¥¿¡¼¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢