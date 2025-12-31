º£Æü¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢²¿¤ÎÆü¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢º£Æü¤òÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤«¤â¡Ä¡ª¡Ö12·î31Æü¡×º£Æü¤Ï²¿¤ÎÆü¡©¡Ö12·î31Æü¡×¤Ï¡¢²¿¤ÎÆü¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¥°¥ê¥àÆ¸ÏÃ¤ÎºîÉÊ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©Àµ²ò¤Ï¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Ç¡¼¡×¤Ç¤·¤¿¡ª¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Ç¡¼¡×¤Ï¡¢Âç³¢Æü¤¬¡Ö1Ç¯¤Ç°ìÈÖÌë¤Î»þ´Ö¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆü¡×¤Ç¤¢¤ë