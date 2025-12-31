¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ÎµÈÅÄÍ¥Íø¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ëß§ß·è½³¨Î±¥×¥í¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ø¥Ð¥é¥¯¥é¥Ð´¬¤­¡Ù¤Ê¤é¤Ì¡ØGUCCI¥ß¥é¥Î´¬¤­¡Ù¤È¤Ï¡© µÈÅÄ¥×¥í¤Ï¡ÖHello bestie¡Ê¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¿ÆÍ§¡Ë¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ß§ß·¥×¥í¤ÈÅß¤ÎÌë¤ò³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¾Ð¤¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤­¤½¤¦¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¡¢¼ê¤Ç¥Ïー¥È¤òºî¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¼¡¡¹