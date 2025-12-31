¤Ä¤¤¤ËÆ°¤­½Ð¤·¤¿¡Ö200·Ï¡×ºÇ½ª¾Ï¡© SNS¤Ç¤Ï·ÀÌóÊó¹ð¤â¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¤Î²¦¼Ô¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·Â³¤±¤ë¥È¥è¥¿¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×¡£¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë200·Ï¤Ï¡¢2004Ç¯¤ÎÅÐ¾ì¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¿·¡É¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡× ²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë¤½¤ó¤Ê¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Ë¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯²þÎÉ¤¬»Ü¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÄÌ¾Î¡Ö9·¿¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿··¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£SNS¤Ç¤Ï¤¹