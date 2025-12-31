ÀÄ¶õ¤ÈÆüËÜ³¤¤ò°ìË¾¤¹¤ëÀä·Ê¤Î¹âÂæ¤Ë¼«Âð¤È¹©Ë¼¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¡ÖÎØÅçÅÉ¡×ºî²È¤Ç¼¬³¨¡Ê¤Þ¤­¤¨¡Ë»Õ¤Î±º½Ð¾¡É§¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÁÏºî¤Î¸»Àô¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¸µÆü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¿ÍÀ¸¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡£Á´²õ¤·¤¿²È¤Ï¹¹ÃÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¹©Ë¼¤Ï²õ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£¹¬¤¤¡¢ºÊ¤âÄ¹½÷¤âÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¡£¶âÂô»ÔÆâ¤Î¤ß¤Ê¤·²¾Àß½»Âð¤ÇÈòÆñÀ¸³è¤ÈÁÏºî³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£ÎØÅç»ÔµÄ²ñ¤Ïº£·î¡¢½»Ì±¤«¤é½¸ÃÄ°ÜÅ¾