·§ËÜ¸©¹ÓÈø¶ÌÌ¾ÃÏ¶è¤Ê¤É¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¡Ö·§ËÜDREAMS¡×¤¬¡¢26¡Á28Æü¤ËÊ¡²¬»Ô¤Ê¤É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ÖÀ¾ÆüËÜ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Âè41²óÁ´¶å½£Ãæ³ØÀ¸¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÂç²ñsupportedbyVITAS¡×¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¼çºÅ¡Ë¤ÎÃË»Ò¤ÎÉô¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£·ëÀ®4Ç¯ÌÜ¤Î¼ã¤¤¥Á¡¼¥à¤¬¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇÄºÅÀ¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£Âç²ñ¤Ë¤Ï¶å½£³ÆÃÏ¤«¤éÃË½÷³Æ48¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¡£·§ËÜDREAMS¤ÏÃË»Ò¤ÎÍ½Áª¥ê¡¼¥°¤Ç¾ëËÌÃæ¡Êº´²ì¸©¡Ë¤Ë±äÄ¹Àï¤ÎËö