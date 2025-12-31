½éÇä¤ê¡ÚÄ¹ºê»Ô¡Û¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶Ä¹ºêËÜ´Û¡¦¿·´Û¤È¤â¤Ë2Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é¡£³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÊ¡ÂÞ¤òÈÎÇä¡£2¡Á4Æü¤Ë¤Ï¤«¤â¤á¹­¾ì¤Ç±ïÆü¥Ö¡¼¥¹¤äÀ¾¶å½£¿·´´Àþ¤«¤â¤á¤Î¥ß¥Ë¥È¥ì¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¤æ¤á¥¿¥¦¥óÌ´ºÌÅÔ1Æü¸áÁ°9»þ¤«¤é¡£³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÊ¡ÂÞ¤òÈÎÇä¡£ºÇÂç2Ëü±ßÊ¬¤Î¾¦ÉÊ·ô¤¬Åö¤¿¤ë¤æ¤áÊ¡°ú¤ò³«ºÅ¡Ê»²²ÃÈñÀé±ß¡¢1¿Í1²ó¡¢¸ÂÄêÀéËÜ¡Ë¡£¤ß¤é¤¤Ä¹ºê¥³¥³¥¦¥©¡¼¥¯2Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é¡£³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÊ¡ÂÞ¤òÈÎÇä¡£2Æü¤Ë2³¬¥³¥³¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©¡¼