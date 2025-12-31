Ä¹ºê»ÔÊõ±ÉÄ®¤Î³è¿åÃæ¡¦¹â¿áÁÕ³ÚÉô¤¬¡¢¿áÁÕ³Ú¤È¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¶â¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤Ï¸©Àª½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£24Æü¡¢Éô°÷¤é¤¬Ä¹ºê»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¡¢ÎëÌÚ»ËÏ¯»ÔÄ¹¤ËÀ®ÀÓ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Æ±Éô¤Ï¡¢10·î19Æü¤Ë±§ÅÔµÜ»Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ÖÁ´ÆüËÜ¿áÁÕ³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢7²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£11·î23Æü¤ËÂçºå»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÁ´ÆüËÜ¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³5²óÌÜ¤Î¶â¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Éô°÷¤Ï¡¢Ãæ¡¦¹â¹ç¤ï¤»¤Æ54¿Í