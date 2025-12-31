Á´¹ñ¤Î¥µ¥¦¥Ê°¦¹¥²È¤«¤é¡ÖÀ¾¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¤Î¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¡ÖÅò¤é¤Ã¤¯¤¹¡×¤¬ÍèÇ¯5·î¡¢Ê¡²¬»Ô¡¦Å·¿À¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£2¹æÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¤ÎÌ¾ºî±Ç²è¡Ö¼·¿Í¤Î»ø¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿24»þ´Ö±Ä¶È»ÜÀß¤ò³«¶È¤¹¤ë¡£Íá¼¼¤Ï¿åÃåÃåÍÑ¤ÇÃË½÷¶¦ÍÑ¤È¤·¡¢Àø¿å´Ï¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥µ¥¦¥Ê¼¼¤âÀß¤±¤ë¡£