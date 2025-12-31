Á´¹ñ¤Î¥µ¥¦¥Ê¡¼¡Ê¥µ¥¦¥Ê°¦¹¥²È¡Ë¤Î´Ö¤Ç¡ÖÀ¾¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë·§ËÜ»Ô¤Î¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¡ÖÅò¤é¤Ã¤¯¤¹¡×¤¬ÍèÇ¯5·î¡¢Ê¡²¬»Ô¡¦Å·¿À¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢2¹æÅ¹¤ò³«¶È¤¹¤ë¡£ÇÑ¶ÈÀ£Á°¤À¤Ã¤¿Åò¤é¤Ã¤¯¤¹¤Ï2017Ç¯¤Ë²þÁõ¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¿·¤¿¤ÊÊý¼°¤ä±é½Ð¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ºòº£¤Î¥µ¥¦¥Ê¥Ö¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤­¤¿¡£À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆÃÌ¿¼èºàÈÉ¡×¤¬¡¢À»ÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¡ÊÇòÇÈ¹¨Ìî¡Ë