²Ö±à97¾¡ÌÜ²¦ºÂÃ¥´Ô¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢ÅìÊ¡²¬¤¬»î¹ç¹ª¼Ô¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼7¿Í¤¬»Ä¤ë¥Á¡¼¥à¤ÏÁá¼Â¤ÎÈ¿·â¤ËÁø¤Ã¤Æ¤â¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¹¤°¤Ë¥È¥é¥¤¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤¿¡£²Ö±à97¾¡ÌÜ¡£³«»ÏÁá¡¹¡¢¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤Ç¤â¤¢¤ëFBÁáºä¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÀèÀ©¥È¥é¥¤¤ÇÀª¤¤¤Å¤¤¤¿¡£Á°È¾3Ê¬¡£¥­¥Ã¥¯¤ÇÅ¨¿Ø¿¼¤¯¤ØÆþ¤ê¡¢¥È¥é¥¤¥é¥¤¥ó¶á¤¯¤Î¥é¥Ã¥¯¤«¤éº¸¤ØÅ¸³«¤·¤Æ¡¢Ááºä¤¬¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÈ´¤±¤¿¡£º¸Ãæ´Ö¤ØÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¼«¤é¤Î¥­¥Ã¥¯¤âÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£ËÉ