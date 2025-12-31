£Î£Ù»þ´Ö¤Î½ªÈ×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥É¥ë±ß¤Ï£±£µ£¶±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÆü¤Î£Î£Ù»Ô¾ì¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¥Õ¥£¥­¥·¥ó¥°¤Ë¤«¤±¤Æ¥É¥ë¹â¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥ë±ß¤â£±£µ£µ±ßÂæ¤«¤é£±£µ£¶±ßÂæÈ¾¤Ð¤Þ¤ÇÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¸á¸å¤Î£Æ£Ï£Í£ÃµÄ»öÏ¿¤ÎÈ¯É½¤ò·Ù²ü¤·¤¿Æ°¤­¤È¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¿±þ¤Ï¸ÂÄêÅª¡£µÄ»öÏ¿¤Ç¤Ï¡ÖÂçÈ¾¤¬¤¤¤º¤ìÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤¬Å¬ÀÚ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢°ìÉô¤Ë¤Ï¡ÖÅöÌÌ¤ÏÍø²¼¤²¸«Á÷¤ê¤âÅ¬ÀÚ