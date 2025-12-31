¸ÅÇÏ³ÍÆÀ¾Þ¶â¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤Ï£±°Ì¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡¢£²°Ì¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¡¢£´°Ì¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤È¡¢²´ÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÀïÀþ¤Ç³èÌö¤·¤¿ÇÏ¤¿¤Á¤¬¾å°Ì¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£»©·î¾ÞÇÏ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤ÏÍ­ÇÏµ­Ç°¤òÀ©¤·¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼£²Ãå¤Î¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤ÏÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤ò²÷¾¡¡£½©¤Î¸ÅÇÏ²¦Æ»Ï©Àþ¤Ç¤âÀ¤Âå¸òÂå¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÀ¤±£´ºÐ¤È¤Ê¤ë£²£¶Ç¯¤â¤³¤ÎÀ¤Âå¤ÎÀº±Ô¤¿¤Á¤¬¶¥ÇÏ³¦¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¤Ç£²£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î³°¹ñ