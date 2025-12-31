º£Ç¯¤ÎÃæ±û¶¥ÇÏ¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¤Ï£Ã¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¡Ê£´£¶¡Ë¡á·ªÅì¡¦¥Õ¥ê¡¼¡á¤¬¡¢£±£´£°¾¡¡Ê¤¦¤Á½Å¾Þ£±£±¾¡¡Ë¤òµó¤²¤Æ£¸ÅÙÌÜ¤Î³ÍÆÀ¡£ºÇ¹â¾¡Î¨µ³¼ê¡¢ºÇÂ¿¾Þ¶â³ÍÆÀµ³¼ê¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢£±£¸¡¢£²£´Ç¯¤ËÂ³¤­¼«¿È£³²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Öµ³¼êÂç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î£±£·£¶¾¡¤«¤é£³£°¾¡°Ê¾å¤â¾¡Íø¿ô¤Ï¸º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½©¤Ï½©²Ú¾Þ¡¢µÆ²Ö¾Þ¡¢Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤È£³½µÏ¢Â³¤Ç£Ç£±¤òÃ¥¼è¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤³°ìÈÖ¤Ç¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤ÏÂ¾¤ÎÄÉ¿ï¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££²°Ì¤Ï