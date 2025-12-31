Æó³¬Æ²¹â»Ì¡ÊKis-My-Ft2¡Ë¡¢¾¾°æ¥±¥à¥ê¡ÊÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ë¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡Êtimelesz¡Ë¤Î3¿Í¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´ñÌ¯¤Ê¶µ°éÈÖÁÈ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ò¤é¤á¤­¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡Ø¥Ë¥«¥²¡¼¥à¡Ù¡£2026Ç¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¤¹¤°¤ÎÁáÄ«¤è¤ê¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¡Ø¥Ë¥«¥²¡¼¥à¿·Ç¯Áá¡¹SP ¡Á¥Þ¥Ê¥Ó¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Á¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¿·²ó¤ÏTVer¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡ªÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢»³±ü¤Ë¤¢¤ë³Ø¤Ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥Þ¥Ê¥Ó¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡×¡£ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿´ÇÈÄ¡õµðÂçÃó¼Ö¾ì¤Ë¡¢