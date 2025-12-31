Ï·¿Æ¤¬Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«°ÛÊÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÎã¤ò´ð¤Ë¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼Â²È¤Ëµ¢Âð¤·¤¿Ì¼¤¬¸«¤¿¡ÖÉã¤Î°ÛÊÑ¡×¤È¡¢¤Ê¤¼·ø¼Â¤ÊÀ­³Ê¤ÎÉã¤ÎÍÂ¶âÄÌÄ¢¤«¤é9000Ëü±ß¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡£¤É¤¦ÂÐºö¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÂçÂ¼Î´Ê¿ÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼´äÅÄ¤¤¤¯¼Â¡¢´Æ½¤¡¿ÂçÂ¼Î´Ê¿ÊÛ¸î»Î¡ËÄÌÄ¢¤«¤é¾Ã¤¨¤¿9000Ëü±ß»Ò¤É¤â¤ÈÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹¹âÎð¼Ô¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Ï·¿Æ