Îó¼ÖÆâ¤ÇÌÄ¤­½Ð¤·¤¿Ç­ ²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹ ¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÎó¼Ö¤Ë°¦Ç­¤È°ì½ï¤Ë¾è¼Ö¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢¡ÖÌÄ¤­À¼¤¬Âç¤­¤¯¡¢Â¾¤Î¾èµÒ¤ÎÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÈ³¶â95¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó1Ëü9700±ß¡Ë¤òÄ§¼ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ 2025Ç¯12·î½é¤á¡¢Camille¤µ¤ó¤È¥Ñー¥È¥Êー¤ÎPierre¤µ¤ó¤Ï°¦Ç­Monet¤È°ì½ï¤ËÎó¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¥Ö¥ë¥¿ー¥Ë¥åÃÏÊý¤Î¥ô¥¡¥ó¥Ì¤È¥Ñ¥ê´Ö¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÅ´¡ÊSNCF¡Ë¤Îµ¬ÄêÄÌ¤ê¡¢