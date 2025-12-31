µÈËÜ¿·´î·à¤ÎºÂ°÷¡¢Åû°æ°¡Í³µ®¡Ê32¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Åû°æ¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌ½÷À­¤ÎÊý¤È12·î21Æü¤ËÆþÀÒÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤¹¡×¤È·ëº§¤òÈ¯É½¡£º§°ùÆÏ¤È¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ð¥é¡¢Ìô»Ø¤Ë»ØÎØ¤ò¤Ï¤á¤¿¼ê¤ò½Å¤Í¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÈà½÷¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ»×¤¤¤ä¤ê¤â°¦¾ð¤â¿¼¤¤Êý¤Ç¤¯¤·¤ã¤Ã¤È¤Ê¤ë¾Ð´é¤¬Âç¹¥¤­¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÎÈà½÷¤Ø¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤ÏÄ«¥É¥é¤ß¤¿