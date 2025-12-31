¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÄÌ»»85È¯¤Î¶¯ÂÇ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Imagesºå¿À¤Ï2026Ç¯¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Ä¾¶á3¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÍ¥¾¡¤ò2ÅÙ·Ð¸³¤·¤¿À¸¤¨È´¤­¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Ï¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤«¡¢Áá¤¯¤âÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤Î²ÚÎï¤Ê¿È¤Î¤³¤Ê¤·¡ªÃíÌÜ¤Î¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼¤Î¼éÈ÷¥·¡¼¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯º£µ¨¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿