¥Ó¥è¥ó¥»¤¬¡¢¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹»ï¤Ë¤è¤ê¡È¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢¡É¡ÊÁí»ñ»º10²¯¥É¥ë°Ê¾å¡Ë¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£¥Ó¥è¥ó¥»¤Ï¡¢É×¥¸¥§¥¤¡¦Z¤ä¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡¢¥ê¥¢¡¼¥Ê¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ë¼¡¤°¡¢²»³Ú³¦¤Ç5¿ÍÌÜ¤Î¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ó¥è¥ó¥»¤Ï2008Ç¯¤Ë¼«¿È¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¥¦¥Ã¥É¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤òÀßÎ©¡£¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Ï¥Ó¥è¥ó¥»¤Î¥­¥ã¥ê¥¢Á´ÈÌ¤ò´ÉÍý¤·¡¢²»³Ú¡¢¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¢¥³¥ó