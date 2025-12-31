¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼2²óÀïÅì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±7¡½6º´²ì¹©¡Ê2025Ç¯12·î30Æü²Ö±à¡Ë2²óÀï16»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°²óÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤ÎÅì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡ÊÂçºåÂè1¡Ë¤¬¥·¡¼¥É¤Îº´²ì¹©¤ò7¡½6¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£6ÅÀ¤òÄÉ¤¦¸åÈ¾28Ê¬¤ËPRÄ«ÁÒµ×´î¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÃÍÀé¶â¤Î¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤¤¡¢Ä¾¸å¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£ÎòÂå8°Ì¤ÎÂç²ñÄÌ»»70¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¥·¡¼¥É¤ÎÂçºå¶Í°þ¡ÊÂçºåÂè3¡Ë¤Ï¸÷Àô¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ê¼¢²ì¡Ë¤Ë61¡½3¤ÇÂç¾¡¡£»Ë¾å6¹»ÌÜ¤Î3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¶Í°þ³Ø±à¡Ê¿ÀÆà