µå³¦¤Ç¤â°Û¿§¤ÎÂ¸ºß¤ÎÅìÂçÀ¸¤¬¤¤¤ë¡£ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¤ÎÅìÂç2Ç¯¤Î¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼æÆÍ£¡Ê¤«¤¤¡Ë³°Ìî¼ê¡Ê22¡Ë¤Ï¡¢²¾ÌÌÏ²¿Í¤·¤Æ¤¤¤¿ÁáÂç3Ç¯»þ¤ËÅìÂç¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢º£Ç¯11·î¤Ë¤Ï¸½ÌòÌîµåÉô°÷¤È¤·¤Æ°ÛÎã¤Î»ÊË¡»î¸³¤Ë¤â¹ç³Ê¤·¤¿¡£ÍèÇ¯1·î17Æü¤Ë¤ÏÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜºÇÆñ´Ø¤ÎÅìÂç¤Ï2·î25Æü¤«¤éÆþ»î¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¼õ¸³¥·¡¼¥º¥óÄ¾Á°¡¢µå³¦¶þ»Ø¤Î¡Ö¼õ¸³¤Î¸×¡×¤¬¹ç³Ê¤Ø¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®ÌøÆâÎËÊ¿¡Ë¼õ¸³¤Î»À¤¤¤â´Å¤¤