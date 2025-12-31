ÃÏ¸µ²£ÉÍ½Ð¿È¤ÇÂçÂ´2Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿DeNA¤ÎÀÐÅÄÍµ¤¬ÆÈ¼«¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¸å·Ñ¼Ô¤Å¤¯¤ê¤òÁÀ¤¦¡£¡Ö»î¹ç¸å¤Ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¾·ÂÔ¤·¤Æ¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤È¤«¤·¤¿¤¤¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¡Ê»³ºê¡Ë¥ä¥¹¤µ¤ó¤È¤«³Ê¹¥ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆËÜµòÃÏ¤Ç¤Î»³ºê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥°¥é¥Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£µ¨¤ÏÀèÈ¯¤Èµß±ç¤Ç21»î¹ç¤ËÅê¤²¤Æ3¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦57¤Ç2Ç¯Ï¢Â³´°Éõ¤â¥Þ¡¼¥¯¡£¸µÇ®¶¸ÅªDeNA¥Õ¥¡¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¼«¿È¤ËÂ³¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Î³«Âó