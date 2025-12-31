¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼2²óÀïÈøÆ»40¡½14¾»Ê¿¡Ê2025Ç¯12·î30Æü²Ö±à¡ËÈøÆ»¤¬¾»Ê¿¤ò40¡½14¤ÇÂà¤±¡¢3Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¹ø¤ÎÄË¤ß¤Ç1²óÀï¤ò·ç¾ì¤·¤¿CTBº´Æ£¤¬ÀïÎóÉüµ¢¡£ÀèÈ¯¤·¤Æ±Ô¤¤½ÐÂ­¤ò¸«¤»¡Ö¥¿¥Ã¥¯¥ë¤¬¹¥¤­¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¤¤¤¥¿¥Ã¥¯¥ë¤¬¤Ç¤­¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´À¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£Æ¬¤òÂÇ¤Ã¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊäSHÀÖÇ÷¤Ï¡¢¼¡Àï°Ê¹ß¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¶Í°þ³Ø±à¤È¤ÎÂÐÀï¤òÁ°¤ËÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬½Ð¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£