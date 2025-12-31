µð¿Í¡¦ÅÄÃæ±Í¤¬Íèµ¨¤Ø¸þ¤±¤Æ¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¶¯²½¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÏÉ¬»¦¥·¥å¡¼¥È¤òÉð´ï¤Ë¼«¸ÊºÇÂ¿62»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨2.13¡£¿·¤¿¤Ê·è¤áµå¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬¤¦¤Þ¤¤Åê¼ê¤ËÊ¹¤­¤Ê¤¬¤é¡¢Éð´ï¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£1·î¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾åÂô¤äÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ÌøÀî¤é¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬Éð´ï¤ÎÅê¼ê¤È²­Æì¡¦µÜ¸ÅÅç¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¡£¡ÖÍýÁÛ¤ÏÂç¤­¤¯Íî¤Á¤ë´¶¤¸¤Ç¡£¡ÊÌ¾Á°¤Ï¡ËµÜ¸ÅÅç¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¤«¡×¤È³Ú¤·