¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎºÝ¡¢¡ÖËèÆü´°àú¤Ë¿©»ö´ÉÍý¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¡Ä¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤Ë¤³¤½»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¡È¿©¥ê¥»¥Ã¥ÈÆü¡É¤ò½µ£±²ó¤À¤±Àß¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¡£º£²ó¼èºà¤·¤¿Y¤µ¤ó¡Ê36ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿¤½¤ì¤À¤±¤ÇÌó£²¥ö·îÈ¾¤Ç¡Ý£´kg¤òÃ£À®¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÂÁ©ÆâÍÆ¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£🌼¡È¥¹¥È¥ì¥¹¿©¤¤¡É¤òÂ´¶È¤·¤Æ£¸kg¸º¡£¿©Íß¤È¸þ¤­¹ç¤Ã¤ÆÁé¤»¤¿30Âå½÷À­¤Î¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È½¬´·¡×½µ£±²ó¤À¤±¡ÈÀ°¤¨¤ëÆü¡É¡£¿©¤Ù¤¹