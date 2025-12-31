3ºÐÇÏ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤¬Â×´§¤ò²Ì¤¿¤·¡¢C¡¦¥Ç¥à¡¼¥í·à¾ì¤ËÊ¨¤¤¤¿Âè70²óÍ­ÇÏµ­Ç°¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Çä¾åÁí³Û713²¯4520Ëü6100±ß¤ÏÁ°Ç¯Èæ129.5¡ó¡ª¡ªÁ°Ç¯¤ò163²¯±ß¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£Í­ÇÏµ­Ç°¤Ç700²¯±ß¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼¤¬¾¡¤Ã¤¿99Ç¯°ÊÍè26Ç¯¤Ö¤ê¡£Çä¤ê¾å¤²¥¢¥Ã¥×¤¬¿·»þÂå¤Î¶¥ÇÏ¥Ö¡¼¥à¤ÎÅþÍè¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£