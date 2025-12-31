Áá¸«ÏÂ¿¿»á¤Ë¤è¤ë¶¥ÇÏ¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¾®Àâ¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡Ê19Ç¯ÅÙJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¡¢Âè33²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¡Ë¤¬¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤êÂç¥Ò¥Ã¥È¡£10·î12Æü¤«¤é12·î14Æü¤Þ¤ÇTBS·Ï¡ÖÆüÍË·à¾ì¡×ÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Êª¸ì¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¼ÒÄ¹ÇÏ¼ç¡¦»³²¦¹ÌÂ¤¤È¡¢°ìÂ²¤ËÉÕ¤­Åº¤¤Â³¤±¤¿Èë½ñ¡¦·ª¿Ü±É¼£¤ÎÊª¸ì¡£¶¥ÇÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È±ü¿¼¤µ¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¿·¤¿¤Ê¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Î³«Âó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£