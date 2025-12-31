T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï±øÌ¾ÊÖ¾å¤Î3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿(C)Getty Images2025Ç¯¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¤ÆÆÍ¤­¿Ê¤ó¤À¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£Å¨ÃÏ¤Ç5¡Ý3¤È¾¡Íø¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û´ËËý¼éÈ÷¤Î±øÌ¾ÊÖ¾å¡ª¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¤ÎµÕÅ¾3¥é¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯ÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÎÏÅê¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¾×·âÅª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼½é¥»¡¼¥Ö¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¸«¤»¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê¡Ö±øÌ¾ÊÖ