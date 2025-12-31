ºòÇ¯¤ÎÅö¥ì¡¼¥¹ÇÆ¼Ô¥³¥ì¥Ú¥Æ¥£¥È¡¼¥ë¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎV¤òÁÀ¤¦¡£Á°Áö¤Ç½é¤Î¾ã³²¥ì¡¼¥¹¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ÎÎ×Àï²áÄø¤È¤Ê¤ë¡£ÃæÃÝ»Õ¤Ï¡ÖµîÀª¤·¤Æ¾ã³²¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÇÏ¤Î·Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¤¤¤¤´¶¤¸¤Î³Ê¹¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×¤È²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¡£¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤­¤¿¡£°ÊÁ°¤Ï¶¥ÇÏ¤ÎÇÏ¾ìÆþ¤ê¤Ç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¿´¿È¤È¤âÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾ã³²¸ú²Ì¤¬¤µ¤é¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£